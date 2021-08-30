Актер Олег Гусейнов умер от коронавируса

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30 августа 2021, 20:59 Источник: РИА «Кабардино-Балкария»

Олег Гусейнов, фото kino-teatr.ru

Актер театра и кино, заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Гусейнов в понедельник умер в Абхазии. Артисту было 68 лет. Родственники Гусейнова сообщили, что он скончался от коронавируса.

«Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь. Скончался сегодня в 4 часа утра», - сообщил в понедельник представитель рода Гусейновых, - передает РИА «Кабардино-Балкария». Сейчас решается вопрос об организации похорон актера.

Олег Гусейнов почти 30 лет проработал в Русском драматическом театре им. М. Горького в Нальчике. В театре им было создано много запоминающихся ролей.Гусейнов также активно снимался в кино («По Таганке ходят танки», «Казино», «Дорога на край жизни», «По небу босиком», «Глубокие реки» и др.)

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