Аргументы Недели Культура 13+

Актер Олег Гусейнов умер от коронавируса

, 20:59 Источник: РИА «Кабардино-Балкария»

Актер Олег Гусейнов умер от коронавируса
Олег Гусейнов, фото kino-teatr.ru

Актер театра и кино, заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Гусейнов в понедельник умер в Абхазии. Артисту было 68 лет. Родственники Гусейнова сообщили, что он скончался от коронавируса.

«Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь. Скончался сегодня в 4 часа утра», - сообщил в понедельник представитель рода Гусейновых, - передает РИА «Кабардино-Балкария». Сейчас решается вопрос об организации похорон актера.
Олег Гусейнов почти 30 лет проработал в Русском драматическом театре им. М. Горького в Нальчике. В театре им было создано много запоминающихся ролей.Гусейнов также активно снимался в кино («По Таганке ходят танки», «Казино», «Дорога на край жизни», «По небу босиком», «Глубокие реки» и др.)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Американист Константин Блохин назвал цель охоты США за российскими гражданами

Американист Константин Блохин раскрыл цель охоты США за российскими гражданами

Российских граждан, арестованных в Соединенных Штатах Америки и других странах по инициативе американских властей, используют для давления на Россию и в качестве «козыря» на переговорах.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью