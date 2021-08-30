Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

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30 августа 2021, 20:46

фото: pixabay.com

Журналист-международник Всеволод Овчинников умер в возрасте 94 лет. О дате и месте прощания пока не сообщается. Об уходе из жизни известного журналиста написала "Российская газета" со ссылкой на родственников.

Всеволод Овчинников проработал почти 40 лет в газете "Правда". Он работал корреспондентом в Китае, Японии, Англии. На телевидении вел программу "Международная панорама".

В "Российскую газету" Овчинников пришел уже состоявшимся, прославленным журналистом и писателем.

В редакции вспоминают, что он был автором мирового бестселлера - знаменитой на весь мир "Ветки сакуры" - книги о Японии и японцах. Он написал "Корни дуба" - глубокую и талантливую книгу о Британии и британцах. Он прекрасно знал японский, китайский, английский языки. Он великолепно знал свой родной - русский.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде. Семья Овчинниковых пережила блокаду города с осени 1941 года по осень 1942 года, после чего их эвакуировали в Омскую область.

В 1943 году Всеволода Овчинникова призвали в армию. Овчинников окончил полковую школу в 1944 году. После учебы в военно-морском училище будущий журналист учился на морском факультете Военного института иностранных языков. Окончил китайское отделение.

Как участник Великой Отечественной войны Всеволод Овчинников был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2020 ему присудили звание "Заслуженного журналиста Российской Федерации".

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