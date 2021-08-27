Начат прием заявок на детский всероссийский фестиваль «Страна-Театр-Школа»

Аргументы Недели → Культура 13+

27 августа 2021, 07:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Региональным партнером мероприятия стал благотворительный фонд «Андрюша».

Челябинская область стала одним из четырех регионов, в котором пройдет Всероссийский фестиваль для детей и молодежи «Страна-Театр-Школа». К участию в нем приглашаются детские и юношеские театры и студии. Предусмотрено две конкурсных номинации: музыкальный / драматический спектакль и хореографический (танцевальный) спектакль.

Фестиваль пройдет в три тура. Первый — в онлайн формате — запланирован на сентябрь. В октябре коллективы выступят на одной из сценических площадок в Челябинске. Три лучших постановки, выбранных экспертным жюри, будут приглашены к участию в третьем туре, который пройдет в Москве.

Отметим, что также в рамках фестиваля в Челябинский области будут проведены мастер-классы.

Добавим, что фестиваль проводится Московским государственным академическим детским музыкальном театре имени Н. И. Сац и некоммерческим партнерством «Ассоциации музыкальных театров» при поддержке федерального министерства культуры.

Подробную информацию о мероприятии можно найти в положении. Заявки следует отправлять на электронную почту andrusha-fond@mail.ru.

Информация об оргкомитете: детский благотворительный фонд «Андрюша». Челябинск, БД Спиридонов, офис 513. Телефоны: +7 351 235 75 55, +7 351 775 45 40, сайт: www.andrusha-fond.ru.

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Информационный партнер фестиваля – медиахолдинг «Гранада Пресс».

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