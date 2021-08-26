Всероссийский форум публичных библиотек пройдет в Челябинске

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26 августа 2021, 10:12 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Его участники познакомятся с опытом Южного Урала по модернизации библиотек.

XIX Форум публичных библиотек России «Библиокараван — 2021» состоится 6-10 сентября. В Челябинск съедутся представители 27 регионов страны. Специалисты обсудят создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура».

В программе запланировано посещение региональных учреждений, обсуждения, а также творческие мероприятия. Будет организовано 30 площадок. Об этом сообщила директор ЧОУНБ Наталья Диская во время пресс-конференции, которая прошла накануне в пресс-центре «Гранада Пресс».

Как подчеркнула первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, «Библиокараван» позволит вывести библиотечную систему Южного Урала на новый уровень.

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