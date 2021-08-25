Южноуральцы увидят экспонаты из «Царского Села»

Аргументы Недели → Культура 13+

25 августа 2021, 08:01 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Уникальная выставка пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история».

3 сентября в Челябинске откроется выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». На ней будут представлены экспонаты из Музея-заповедника «Царское Село»: документы, фото- и видеоматериалы, произведения живописи и декоративно-прикладного творчества. Организаторы отмечают, что эти предметы редко выставляют из запасников музея, а, значит, у южноуральцев будет уникальная возможность прикоснуться к истории.

Посетители выставки смогут познакомиться с основными периодами жизни музея с предвоенного периода до наших дней. Они увидят экспонаты, которые сохранились благодаря подвигу тех, кто помогал эвакуировать раритеты, защищал музейный комплекс, а после войны восстанавливал ансамбль. Например, подлинные фрагменты декора Янтарной комнаты начала 18 века или стул из Китайского зала конца того же столетия.

Выставка будет проходить с 3 сентября по 20 октября.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Благотворительного фонда содействия музею-заповеднику «Царское село». Кроме Челябинска она будет представлена в Санкт-Петербурге, Перми, Сарапуле и Новосибирске.

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости