Планы волгоградского НЭТа: «Агонь» - это только начало

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24 августа 2021, 16:01

Здоровья и зрительских аншлагов пожелала директор театра Ангелина Шершень

Волгоградский НЭТ после летнего отпуска провел сбор труппы. Главный режиссер театра Владимир Бондаренко на нём замечен не был. Собрание провела директор НЭТа Ангелина Шершень, фото которой присутствует практически во всех пресс-релизах театра.

К открытию 33-го сезона стало известно, что почти весь коллектив НЭТа вакцинирован и готовится к получению «Паспорта иммунизации».

Но судя по тому, что наполняемость зрительных залов остается на прежнем уровне - 50 процентов от общего количества мест, получать статус зоны, свободной от COVID, театр не стал.

На главной сцене НЭТа в этом году ожидается две премьеры – в конце ноября волгоградские зрители увидят комедию «Неаполитанские каникулы» по пьесе Эдуардо Скарпетты в постановке заслуженного артиста России Владимира Бондаренко. В феврале будет выпущена еще одна работа главного режиссера НЭТа «Леди Макбет». На весну запланирована сдача спектакля ​ «Страсти по Тилю» по пьесе Григория Горина, режиссером выступит Александр Баркар.

В режиссерскую конкуренцию вступают и амбициозно настроенные актеры. В течение​ театрального сезона на малой сцене состоятся три премьеры, режиссерами которых выступят ведущие актеры НЭТа Андрей Курицын, Евгений Тюфяков и Виолетта Койфман.

Откроется 33-ой сезон уже 28 сентября спектаклем «Агонь» режиссера Александра Баркара. Эта постановка на Малой сцене станет первой из семи запланированных премьер в новом сезоне.

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