Большой Детский фестиваль стартовал в Севастополе

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9 августа 2021, 10:17 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В Севастополе 4 августа стартовал масштабный праздник для детей и юношества - «ЭХО Большого Детского фестиваля», создателем и художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков. «ЭХО БДФ» - специальная программа Большого Детского фестиваля, в рамках которой в Севастополе проходят показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов для детей и юношества, ставших лауреатами III Международного Большого Детского фестиваля-2020. Также будут проведены спецпроекты БДФ: питчинг проектов для детей и юношества, лаборатория для молодых режиссеров и образовательная программа для профессионалов театра.

Официальная церемония открытия прошла на сцене Театра им. Б. А. Лавренева, спектаклем открытия стала постановка Московского Губернского театра - музыкальная сказка «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Режиссер и исполнитель главной роли - Сергей Безруков. Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, взрослым – философская глубина и афористичность текста.

Музыка французских композиторов в исполнении Сводного оркестра Крымского соединения войск национальной гвардии РФ стала изысканным продолжением и дополнением авторского текста. Музыканты сводного духового оркестра впервые участвовали в музыкальном спектакле, для них этот опыт был уникальным: за три репетиционных дня под руководством главного дирижера Губернаторского оркестра Московской области Сергея Пащенко они освоили сложнейшую партитуру спектакля. Юные зрители затаив дыхание слушали прекрасную сказку Экзюпери под музыку Равеля, Сен-Санса и Дебюсси, смеялись и плакали вместе с Маленьким принцем, а в финале задарили артистов цветами.

Открытие фестиваля посетили Губернатор г. Севастополя Михаил Развожаев и директор Департамента культуры г. Севастополя Ирина Романец.

Открывая фестиваль, его художественный руководитель Сергей Безруков отметил, что идея создать специальную программу Большого Детского фестиваля «Эхо БДФ» пришла давно, но из-за пандемии года реализовать ее удалось только в этом году:

«Как правило, все самое лучшее показывается в Москве и Санкт-Петербурге, и зрители из отдаленных регионов часто говорят, что им тоже хотелось бы посмотреть лучшие театральные постановки и фильмы, которые отбираются экспертным советом и жюри нашего фестиваля,- отметил Безруков . - И у меня возникла идея сделать «эхо» фестиваля – показать зрителям в регионах наших победителей, лучшие работы разных направлений. В этом году мы начинаем в Севастополе. В следующем году «ЭХО БДФ» отправится в другой город, регион. Наш фестиваль – мультижанровый, в программе и театр, и кино, и анимация, и лаборатории, и образовательная программа. Отдельно выделю питчинги – презентации проектов будущих спектаклей для детей, которые рассматриваются продюсерами, директорами театров на предмет постановки в своих коллективах. И здесь на фестивале будет проведен питчинг для директоров Севастопольских театров, для того, чтобы появился шанс реализовать интересный проект».



5 августа в кинотеатре «Россия» состоялся показ фильма «РОБО» режиссера Сарика Андреасяна, так же вечером на сцене Театра им. Б.Лавренева показали пластический спектакль «Шинель» по повести Н.Гоголя, который привез Чебоксарский Театр юного зрителя.

Фестиваль завершится 10 августа на сцене ДК Рыбаков, спектакль закрытия – легендарный театральный блокбастер Московского Губернского театра «Книга джунглей. Маугли» по повести Р.Киплинга (режиссер Татьяна Вдовиченко).

Международный Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков. Идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах перформативного искусства. А лауреатов фестиваля выбирает детское жюри – дети и подростки от 6 до 16 лет.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры МО. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.





Программа фестиваля

ТЕАТР (лауреаты)

5 августа 18:30 - «Шинель» ТЮЗ им. М. Сеспеля (Чебоксары) на сцене театра им. Б. А. Лавренева;

6 августа 18:30 - «Мой дедушка был вишней» Театральная Компания «Новый театр» (Воронеж) на сцене Театра им. Б. А. Лавренева;

7 августа 11:00 и 18:30 - «Сочинение про Джобса», Театральный проект 27 (Санкт-Петербург) на сцене Севастопольского ТЮЗа;

8 августа 11:00 и 18:30 - «Самый лучший папа», Пензенский областной театр "Кукольный дом" на сцене Севастопольского ТЮЗа;

КИНО (лауреаты) И АНИМАЦИЯ

С 5 по 8 августа в кинотеатре «Россия» состоятся показы фильмов «Робо» Сарика Андреасяна, «Про Лёлю и Миньку», режиссер Анна Чернакова, «Подольские курсанты», режиссер Вадим Шмелев, и мультфильмов от студии «Союзмультфильм».

6 августа после показа фильма «Подольские курсанты» состоится творческая встреча с исполнителями главных ролей актерами Артемом Губиным и Павлом Стонтом.

8 августа в 11.00 перед показом программы студии «Союзмультфильм» состоится встреча с продюсером студийных авторских короткометражек Юлией Грувман.

Проекты фестиваля: БДФлаб. 2-10 августа

На площадках Севастопольского ТЮЗа пройдет Лаборатория актуального театра для детей «Научпоп» п/р Руслана Кудашова (главный режиссер Большого театра кукол, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска»). Три команды молодых режиссеров, отобранных экспертами БДФ, создадут эскизы спектаклей с актерами ТЮЗа. Лучшая работа будет поставлена в Севастопольском ТЮЗе и войдет в репертуар театра.

Показы эскизов состоятся:

9 августа в 18:00 и 20:00, прямая трансляция на сайте GRANDKIDSFEST.RU и facebook.com/grandkidsfest

10 августа с 11:00 до 12:00

Проекты фестиваля: БДФпитчинг. 9 августа

В рамках фестиваля пройдет БДФпитчинг - презентация проектов для детей и юношества. Предварительно экспертами БДФ отобраны 5 проектов спектаклей для театральных площадок Севастополя и Республики Крым. По результатам публичных защит проектов определяются площадки и/или продюсеры для воплощения проектов на территории Севастополя и Республики Крым. Таким образом, питчинг даёт возможность более широкого общения между творцами и площадками, помогает найти точки соприкосновения и возможности воплощения проектов.

Когда: 9 августа с 10:00 до 11:00, прямая трансляция на сайте GRANDKIDSFEST.RU и facebook.com/grandkidsfest

Площадка: Севастопольский академический театр танца им. В. Елизарова, а также в прямой трансляции на сайте фестиваля GRANDKIDSFEST.RU

Образовательная программа. 8 – 10 августа



В рамках фестиваля «ЭХО БДФ» Высшая Школа деятелей сценического искусства «ШКОЛА Г. ДАДАМЯНА» проводит образовательную программу для профессионального театрального сообщества «Правовое и финансовое обеспечение деятельности учреждения культуры». Слушателями образовательной программы станут 27 человек из 9 регионов страны (Севастополь, Евпатория, Санкт-Петербург, Челябинск, Лесосибирск, Рязань, Балашиха, Лобня, Вышний Волочек, Сочи, Озерск). Они прослушают лекции по маркетингу, продвижению театра, расскажут о правовых и экономических аспектах финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры.

Спикеры программы: первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. Чехова, руководитель программы «Менеджмент сценического искусства» ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна» М.С.Андрейкина; директор ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна» и Московского областного театра кукол О.Н.Лабозин; директор Московского Губернского театра Л.Л. Вильясте; финансовый директор МГТ О.А. Щукина; куратор образовательных проектов для театральных менеджеров, Ю.Т. Юдина; руководитель отдела развития Большого Театра Кукол (СПб), помощник руководителя ВФТМ Н.А. Сергиевская.

Площадка: Театр танца им. В. Елизарова.

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