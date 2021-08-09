Зарядье открывает четвертый сезон

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9 августа 2021, 09:54 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото предоставлены пресс-службой парка «Зарядье».

Концертный зал Зарядье 4 сентября открывает четвертый сезон концертом оркестра musicAeterna, дирижер – Грегор Майерхофер. В первом отделении прозвучит Insect Concerto Майерхофера, созданный в 2018 году. Оригинальная версия автора предполагает звучание инструментов классического оркестра и хора сверчков, в Зале Зарядье представят версию для скрипки соло и оркестра.

«Мы стараемся открывать нашим зрителям новых композиторов – тех, чьи имена уже известны в Европе, но в России их знают немногие. Я уверена, что этот концерт войдет в историю зала и запомнится зрителям как уникальное событие», – отметила Гендиректор зала Ольга Жукова.

На концерте также прозвучат «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бриттена и Симфония №9 «Из Нового света» Дворжака.



Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом. Коллектив состоит из музыкантов из 12 стран и 20 городов России. В репертуаре musicAeterna и знаменитые шедевры старинной музыки, и знаковые сочинения XIX—XX веков, и экспериментальные работы современных композиторов.



Оркестр и хор регулярно участвуют в престижных международных фестивалях и выступают на лучших концертных площадках России и мира. С осени 2019 года musicAeterna работает в статусе независимого коллектива. Резиденция musicAeterna в Доме Радио в Санкт-Петербурге начала работать с декабря прошлого года. Она объединяет творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, охватывающие различные области современного искусства.

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