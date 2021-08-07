Артисты театра имени Ермоловой жалуются на произвол Олега Меньшикова и массовые увольнения

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7 августа 2021, 12:27 Источник: Ревизор

Фото: cоцсети

Артисты московского театра имени Ермоловой утверждают, что в театре сложилась ужасная ситуация и под угрозой увольнения оказались актеры, проработавшие в труппе не один десяток лет. Они написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину.

В послание говорится, что в сентябре по сокращению штата потеряют работу 18 актёров. «Почему театр прикрывается "экономическими причинами", возникшими в результате пандемии, нам абсолютно непонятно. Театр в полном объеме получил финансирование от государства за период вынужденного простоя в период эпидемии, и уверенно оплачивает услуги сторонних исполнителей, режиссеров и т.п»,- пишут в письме артисты.

Кроме того, они утверждают, что Олег Меньшиков, заняв пост худрука-директора театра в 2012 году, «сразу поставил перед собой задачу шаг за шагом избавиться от "андреевцев". С его приходом сразу было снято 90 процентов репертуара, и актеры массово фактически были отстранены от работы».

Коллективное письмо опубликовали ряд театральных изданий, а вот Александр Карягин сообщил, что никакой петиции не видел, а у него на столе лежит послание лишь одной актрисы. Но и с ним он обязательно разберется.

«Наш театр превращается фактически в прибыльную площадку для антреприз с кино- и ТВ-звездами, площадку для околотеатральных экспериментов не всегда понятного толка. Вывеска - государственного бюджетного московского театра, суть - коммерческий проект г-на Меньшикова, в котором он сам играет и сам заказывает музыку, приглашает в "перформансы" раскрученных "звезд"»,- заключают подписавшие письмо актеры.

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