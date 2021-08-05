Челябинцы смогут увидеть «Непарадный Ленинград»

Петербургский музей привез в город картины из своих фондов.
В Челябинском государственном музее изобразительных искусств сегодня откроется выставка «Непарадный Ленинград» (0+). На ней будет представлено более 100 работ мастеров ленинградской пейзажной школы 1930-1940 годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Эксперты отмечают, что художникам, чьи картины представлены на экспозиции, удалось показать Ленинград с нового ракурса, запечатлеть состояние природы.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко подчеркнул уникальность выставки «Непарадный Ленинград» и отметил культурные и исторические связи Челябинска и Санкт-Петербурга.
Добавим, что выставка будет работать до 5 сентября.
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