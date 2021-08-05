Челябинцы смогут увидеть «Непарадный Ленинград»

Аргументы Недели → Культура

5 августа 2021, 07:13 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Петербургский музей привез в город картины из своих фондов.

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств сегодня откроется выставка «Непарадный Ленинград» (0+). На ней будет представлено более 100 работ мастеров ленинградской пейзажной школы 1930-1940 годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Эксперты отмечают, что художникам, чьи картины представлены на экспозиции, удалось показать Ленинград с нового ракурса, запечатлеть состояние природы.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко подчеркнул уникальность выставки «Непарадный Ленинград» и отметил культурные и исторические связи Челябинска и Санкт-Петербурга.

Добавим, что выставка будет работать до 5 сентября.

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости