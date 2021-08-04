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В Москве провожают в последний путь президента журфака МГУ Ясена Засурского

, 14:11

В Москве провожают в последний путь президента журфака МГУ Ясена Засурского
Ясен Засурский, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

В Москве провожают в последний путь президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского.
Церемония прощания с Засурским проходила во дворе здания журфака Московского университета имени М. Ломоносова на Моховой улице в центре столицы.

Проститься с легендарным Учителем, профессором собрались его родственники, коллеги, друзья, ученики.
После гражданской панихиды проходит отпевание в храме мученицы Татианы при университете. После отпевания похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Ясен Засурский скончался 1 августа. Ему был 91 год. На журфаке МГУ Засурский работал с момента его основания в 1952 году, был деканом с 1965 по 2007 годы.

Студенты вспоминают, что у Засурского была уникальная память. Он помнил всех своих учеников.

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