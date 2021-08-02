Актриса Вера Алентова после перенесенного COVID-19 впервые выйдет на сцену театра в спектаклях 11 и 12 августа
2 августа 2021, 16:26Источник:
ТАСС
Народная артистка России Вера Алентова, вылечившаяся от коронавирусной инфекции COVID-19, выходит на работу в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и сыграет на сцене в спектаклях 11 и 12 августа. Театр 10, 11 и 12 августа сыграет первые спектакли 72-го сезона.
Актеры покажут зрителям постановки премьеры прошлого сезона (спектакль "Заповедник" и спектакль "Ложные признания"), а также комедию "Семейка Краузе".
Как уточнили в театре, спектакль "Семейка Краузе" с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. А 12 августа с участием Веры Алентовой пройдет спектакль "Ложные признания".
Вера Валентиновна Алентова была госпитализирована в конце июня одновременно со своим супругом - знаменитым режиссером Владимиром Меньшовым.
Владимир Валентинович Меньшов от последствий коронавирусной инфекции скончался 5 июля.
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