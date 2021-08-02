Актриса Вера Алентова после перенесенного COVID-19 впервые выйдет на сцену театра в спектаклях 11 и 12 августа

Аргументы Недели → Культура 13+

2 августа 2021, 16:26 Источник: ТАСС

Вера Алентова, фото АГН Москва, globallookpress.com

Народная артистка России Вера Алентова, вылечившаяся от коронавирусной инфекции COVID-19, выходит на работу в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и сыграет на сцене в спектаклях 11 и 12 августа. Театр 10, 11 и 12 августа сыграет первые спектакли 72-го сезона.

Актеры покажут зрителям постановки премьеры прошлого сезона (спектакль "Заповедник" и спектакль "Ложные признания"), а также комедию "Семейка Краузе".

Как уточнили в театре, спектакль "Семейка Краузе" с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. А 12 августа с участием Веры Алентовой пройдет спектакль "Ложные признания".

Вера Валентиновна Алентова была госпитализирована в конце июня одновременно со своим супругом - знаменитым режиссером Владимиром Меньшовым.

Владимир Валентинович Меньшов от последствий коронавирусной инфекции скончался 5 июля.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости