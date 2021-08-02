Президента журфака МГУ Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Аргументы Недели → Культура 13+

2 августа 2021, 13:22 Источник: ТАСС

Ясен Засурский, Viktor Chernov/Russian Look

Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским, который скончался накануне, состоится в среду, 4 августа, во дворе факультета. Впоследствии он будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.

В пресс-службе факультета журналистики МГУ отметили, что в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 отпевание Ясена Засурского пройдет в среду в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ в кругу близких.

С 12:30 во дворике факультета журналистики состоится церемония прощания с возложением цветов, которая будет открытой для всех.

Ясен Засурский скончался накануне на 92-м году жизни. Он являлся доктором филологических наук, профессором Московского государственного университета. С 1965 по 2007 год Засурский являлся деканом факультета журналистики, а с 2007 года – президентом. Имел звание заслуженного журналиста Российской Федерации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости