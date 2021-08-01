Умер Ясен Засурский

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1 августа 2021, 15:21 Источник: сайт журфака МГУ

Ясен Засурский, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался в Москве 1 августа. Об уходе из жизни заслуженного журналиста России сообщается на сайте вуза. Сердце бывшего декана журфака МГУ остановилось в ночь на воскресенье. Засурскому был 91 год.

О дате и месте прощания с Засурским будет сообщено позже.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он – такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский – последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - говорится в сообщении.

Ясен Николаевич Засурский начал работать в МГУ при Сталине. В хрущёвские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырёх генеральных секретарей и трёх президентов – от Леонида Ильича Брежнева до Владимира Путина.

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