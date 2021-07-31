Композитор Борис Емельянов умер от последствий COVID-19

Аргументы Недели → Культура 13+

31 июля 2021, 18:05 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Умер советский и российский композитор Борис Емельянов. Дочь музыканта Наталья сообщила, что композитор скончался 27 июля от последствий коронавирусной инфекции. Борису Емельянову было 80 лет.

О прощании и месте похорон пока не сообщается.

Особую популярность композитору принесла песня "Носики-курносики", которую впервые исполнила на Центральном телевидении в 1978 году Валентина Толкунова.

Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище. В конце 70-х годов начал работать с известными поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным.

В июле от коронавируса скончались знаменитый режиссер Владимир Меньшов, музыкант Петр Мамонов, Александр Стефанович.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости