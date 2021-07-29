Челябинский Театр кукол готовит премьеру спектакля для взрослых
29 июля 2021, 08:46 Татьяна Михайлова
Южноуральцы увидят постановку культовой пьесы.
30 и 31 июля в Челябинском государственном театре кукол имени В. Вольховского состоится премьера спектакля «Любовь и голуби» (16+). Известную пьесу Владимира Гуркина в южноуральской столице поставил режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов.
Произведение раскрывает ценность живого человеческого общения, эта тема особенно актуальна в современном мире.
Зрителей театра ждет сюрприз. Перед спектаклем они увидят выставку фотографий голубятен, сделанные участниками конкурса, объявленного учреждением культуры. Всего будет представлено около 100 работ из разных городов.
Возрастной ценз — 16+.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.