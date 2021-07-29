Челябинский Театр кукол готовит премьеру спектакля для взрослых

Аргументы Недели → Культура 13+

29 июля 2021, 08:46 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южноуральцы увидят постановку культовой пьесы.

30 и 31 июля в Челябинском государственном театре кукол имени В. Вольховского состоится премьера спектакля «Любовь и голуби» (16+). Известную пьесу Владимира Гуркина в южноуральской столице поставил режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов.

Произведение раскрывает ценность живого человеческого общения, эта тема особенно актуальна в современном мире.

Зрителей театра ждет сюрприз. Перед спектаклем они увидят выставку фотографий голубятен, сделанные участниками конкурса, объявленного учреждением культуры. Всего будет представлено около 100 работ из разных городов.

Возрастной ценз — 16+.

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