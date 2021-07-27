Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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27 июля 2021, 17:41 Источник: Twitter

Ницца, pixabay.com

Во вторник, 27 июля, стало известно, что французскую Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сегодня днем сообщил на своей страничке в соцсети мэр города Кристиан Эстрози.

По словам Кристиана Эстрози, внесение Ниццы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало поистине историческим событием, уникальным по своему масштабу и резонансу.

Отметим, что сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящий момент проходит в китайском Фучжоу, а также в режиме онлайн.

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