Московский Театр имени А. С. Пушкина открывает 72 сезон

Аргументы Недели → Культура 13+

26 июля 2021, 13:44 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Московский театр имени Пушкина одним из первых откроет новый сезон и 10, 11 и 12 сыграет первые спектакли. В эти дни зрители снова увидят любимые постановки. Это две нашумевшие премьеры прошлого сезона - спектакли «Заповедник» и спектакль «Ложные признания и комедию «Семейка Краузе».

Десятого августа покажут спектакль «Заповедник» по одноимённой повести Сергея Довлатова поставил Игорь Теплов.

Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать.

В спектакле заняты Владимир Жеребцов, Кирилл Чернышенко, Анна Кармакова, Вероника Сафонова, Ирина Пулина, Владимир Майзингер.



Одиннадцатого августа на сцене театра Пушкина в спектакле «Семейка Краузе» в главной роли будет блистать Вера Алентова. Это комедия современного российского драматурга Александра Коровкина. Режиссёр Надежда Аракчеева.

В центре сюжета старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы – милые, забавные старушки – Грета и Роза. Они попадают в круговорот событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их имением, к несчастью, расположенном в самом центре города на элитной земле. Сестёр объединяет горячая любовь к племянникам Роберту и Эрику, несмотря на то, что первый – легкомысленный кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Однако внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме…



Двенадцатого августа на сцене театра главный хит прошлого сезона - спектакль «Ложные признания» режиссёра и художественного руководителя театра Евгения Писарева. В главных ролях звезды театра Пушкина: Виктория Исакова, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк. Постановка создана по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво.

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости