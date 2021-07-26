В Хабаровске снимут мини-сериал о жизни мигрантов

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26 июля 2021, 09:57

В Хабаровске сняли 3-минутный мини-фильм про жизнь мигрантов из Средней Азии. По сценарию молодой человек прилетает на Дальний Восток из Таджикистана, чтобы учиться на дорожника. В поисках подработки он становится таксистом, и тут, как говорится, начинаются «трудности перевода». Ему на помощь приходит общественный просветительский проект «Голос улиц для мигрантов», в рамках которого рассказывается об истории улиц Хабаровска на таджикском, узбекском и киргизском языках.

«”Голос улиц для мигрантов” — наш первый опыт адаптации проекта “Голос улиц” под конкретные прикладные цели, в данном случае — под задачи вовлечения трудовых мигрантов в социокультурное пространство России. Специально для этого мы перевели тексты и аудио-подкасты об истории хабаровских улиц на языки народов Средней Азии — киргизский, таджикский, узбекский. Теперь мультиязычный контент о 20 улицах доступен для жителей Хабаровска», — рассказал инициатор проекта Алексей Елаш.

В съёмках ролика приняли участие представители таджикской и узбекской диаспор. Главную роль сыграл Сафаралии Сатторзода — студент Тихоокеанского государственного университета. Это, кстати, не первый его съёмочный опыт: ранее он уже участвовал в съёмках рекламного ролика в Хабаровске.

«Проект очень хороший и полезный. Все должны знать историю героев войны, историю своего города и своих улиц», — сказал Сафаралии Сатторзода.

Креативная команда, создавшая видеоролик, номинирует его на конкурс видео о социальных проектах «Хорошая история» Союза кинематографистов России. Тем временем АНО «ДАРИБ» планирует снять целый мини-сериал про жизнь трудовых мигрантов на Дальнем Востоке, рассказал член правления организации Дмитрий Щербаков.

«Мы предполагаем осветить несколько самых общих сюжетов, с которыми мигранты сталкиваются в России, как только приедут: работа, личная жизнь, учёба, досуг, спорт. Героями предложим выступить реальным представителям диаспор, и с ними же уже прорабатываем архитектуру сценария, максимально приближенного к реальности», — уточнил он.

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