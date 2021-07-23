Южноуральская книжная ярмарка пройдет в сентябре

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23 июля 2021, 13:52 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Параллельно с выставкой в Челябинской области будет организован литературный форум #РыжийФест.

24-26 сентября Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке регионального министерства культуры проведет Межрегиональную выставку «Южноуральская книжная ярмарка — 2021». В это время состоится еще одно событие — Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Он будет организован Союзом журналистов Челябинской области на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Об этом организаторы мероприятий сообщили во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Среди почетных гостей ЮУКЯ — Леонид Юзефович, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Иван Любенко, Денис Драгунский, Яна Летт и Мария Скафф. Посетителей ждет более 60 мероприятий разных форматов. Главная тема ярмарки — открытые коммуникации.

Особенность #РыжегоФеста заключается в том, что он проходит не только в Челябинске, но и других городах области — Озерске, Сатке и Миассе. Это позволяет жителям региона приобщаться к культурным событиям, не выезжая в областной центр.

Добавим, что программы ярмарки и форума будут опубликованы на сайте ЧОУНБ в конце августа.

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