Булгаков создал персонажей «Мастера и Маргариты» с Ленина, Горького и других советских бесов

Аргументы Недели → Культура 13+

21 июля 2021, 15:21

Образы Мастера, Маргариты и даже Воланда имеют прототипов в лице знаменитейших людей Страны Советов.



Заметнее же всего провал нашего булгаковедения в том, что не обратили должного внимания на очевидный, бросающийся в глаза ключ к пониманию образа мастера: это имя в романе везде употреблено с маленькой буквы. То есть это имя нарицательное!



По версии литературоведа Альфреда Баркова, прототип Мастера – Максим Горький. На это, считал Барков, указывает зашифрованная в романе дата смерти Горького. Как только мы понимаем, что мастер – условный Горький, становится очевидно и то, что Маргарита – гражданская жена Горького Мария Фёдоровна Андреева, главную черту внешнего облика которой Булгаков не преминул привести: «косящая на один глаз ведьма». Барков говорит, что Маргарита готова изменить Мастеру с первым встречным. Её любимый жёлтый цвет – цвет измены. Её попытки самооправдания всегда следуют за возникновением у неё желания. Для неё естественно так откликаться на мужской интерес – это её натура. В этих случаях и речи нет о самопожертвовании, она ведёт себя как женщина «с пониженной социальной ответственностью».



Прототипом Воланда, возможно, был Ленин. Выражаясь в сложившейся благодаря Достоевскому традиции, Ленин – это бес, то есть место его в иерархии тёмных сил гораздо ниже, и тянет он скорее на суетливого гоголевского чёрта, чем на тёмного властелина. Булгаков не стремился детально списывать образ Воланда с Ленина: писатель же не был самоубийцей. Достаточно и того, что он придал образу отдельные черты, ставшие сигналом о следствиях застарелого сифилиса (история болезни Ленина была в подготовительных материалах к роману). Отсюда и глаза разного цвета, и хромота. В иерархии руководителей советской власти Ленин поначалу занимал именно верховенствующее место, а в первой редакции роман назывался «Великий Канцлер», что соответствовало должности Ленина в правительстве. Но важнее – и для романа, и для нашего его понимания – здесь другое: в треугольнике «Воланд – Маргарита – мастер» расстановка фигур в точности соответствовала жизненному треугольнику «Ленин – Андреева – Горький». Андреева всегда послушно выполняла волю Ленина и была при Горьком его злым гением. Ленин, желая хотя бы на время избавиться от непослушного Горького с его «Несвоевременными мыслями» и одновременно не желая терять Основоположника социалистического реализма с его всероссийским и зарубежным авторитетом, стал выпихивать его за границу. Горький ехать не хотел, догадываясь, что лишают почвы его критику в адрес пролетарской власти, и Андреева сделала всё для того, чтобы Горький из России всё-таки уехал. Этот шлейф послушной исполнительницы воли Ленина тянется за ней с дореволюционных времён».



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