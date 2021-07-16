Представитель театра им. Ленсовета Попондопуло сообщила, что состояние Боярского улучшилось

Заведующая труппой театра им. Ленсовета Евгения Попондопуло рассказала о стоянии актера Михаила Боярского, попавшего с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в больницу.
Попондопуло отметила, что Боярский находится под наблюдением врачей. По ее словам, позавчера он прошёл обследование и сдал все необходимые анализы. Она уточнила, что его результаты в порядке. Представитель театра добавила, что с артистом всё хорошо. Он находится в стационаре и читает книги, поделалась собеседница.
При этом информацией о скорой выписке артиста она не располагает.
Напомним, что в феврале Боярский со своей семьей сделал прививку против коронавируса. Тогда артиста госпитализировали в больницу с высокой температурой и слабостью.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.