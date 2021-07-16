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Представитель театра им. Ленсовета Попондопуло сообщила, что состояние Боярского улучшилось

, 14:37 Источник: 78.ru

Представитель театра им. Ленсовета Попондопуло сообщила, что состояние Боярского улучшилось
Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заведующая труппой театра им. Ленсовета Евгения Попондопуло рассказала о стоянии актера Михаила Боярского, попавшего с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в больницу.

Попондопуло отметила, что Боярский находится под наблюдением врачей. По ее словам, позавчера он прошёл обследование и сдал все необходимые анализы. Она уточнила, что его результаты в порядке. Представитель театра добавила, что с артистом всё хорошо. Он находится в стационаре и читает книги, поделалась собеседница.

При этом информацией о скорой выписке артиста она не располагает.

Напомним, что в феврале Боярский со своей семьей сделал прививку против коронавируса. Тогда артиста госпитализировали в больницу  с высокой температурой и слабостью.

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