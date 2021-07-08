В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Меньшовым

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8 июля 2021, 15:40 Источник: РИА Новости

Владимир Меньшов , фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В четверг, 8 июля, в Центральном Доме кино Союза Кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с легендарным актером Владимиром Меньшовым. Народный артист РСФСР скончался 5 июля от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Проводить Меньшова в последний путь пришли друзья, коллеги и поклонники. На церемонии прощания присутствовала вдова актера Вера Алентова, которую накануне выписали из больницы после заражения коронавирусом, дочь Юлия Меньшова, его внук Андрей Гордин, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и другие.

Кроме того, траурное мероприятие посетили студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе.

Во время выступлений друзей и коллег актера Алентова приподнимала темные очки, приспускала медицинскую маску и вытирала слезы. Дочь Юлия держала маму за руку, когда они подошли к гробу Меньшова.

Отмечается, что в холле Дома кино и на сцене установили портреты актера, гроб Меньшова стоял в окружении венков и многочисленного количества цветов.

Отпевание прошло в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. По данным источника, Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актером Василием Лановым.

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