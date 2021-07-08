Поездка на конкурс «Евровидение» обошлась Маниже более чем в 10 млн рублей

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8 июля 2021, 10:18 Источник: РИА Новости

Манижа, фото из социальных сетей

Российская певица таджикского происхождения Манижа потратила на музыкальный конкурс “Евровидение”, который проходил в этом году в Роттердаме с 18 по 22 мая, сумму более 10 млн рублей. Представительница России оказалась на девятой строчке, исполнив песню “Русская женщина”.

По словам Манижи, Первый канал взял на себя часть затрат. Речь идет о проживании в гостинице, перелете и оплате заявки. При этом исполнительница отметила, что “вещатель не отвечает за сам номер”.

Кроме того, она сообщила, что в нынешнем году на конкурс пришлось потратить больше средств, нежели раньше, поскольку участникам предстояло снять резервное видео своего выступления. Оно бы понадобилось в случае проведения “Евровидения” онлайн. Манижа добавила, что поделила пополам с Первым каналом финансовую нагрузку, касающуюся создания такого видео.

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