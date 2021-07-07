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Американской актрисе Джоди Фостер вручили почётный приз 74-го Каннского фестиваля

, 11:25 Источник: РИА Новости

Американской актрисе Джоди Фостер вручили почётный приз 74-го Каннского фестиваля
Джоди Фостер, фото: Terence Baelen/Global Look Press

58-летняя американская актриса, кинопродюсер и кинорежиссер Джоди Фостер удостоилась почетной “Золотой пальмовой ветви”. В рамках 74-го Каннского фестиваля она получила эту награду из рук испанского продюсера и режиссера Педро Альмодовара.

Голливудская актриса посетила торжественную церемонию открытия данного мероприятия сегодня. Она подчеркнула, что принимает большую честь с любовью.

Отметим, что в свое время эту награду получали Жанна Моро, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо. Кроме того, ее вручали Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонде. После того, как “Золотую пальмовую ветвь” вручили Фостер, на сцене появился режиссер из Южной Кореи Пон Чжун Хо.

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