Как проводить время в Москве в период пандемии: топ 5 мест для отдыха

Аргументы Недели → Культура 13+

6 июля 2021, 23:28 Наталья Полянская

Фото: cоцсети

Доступ к кафе и ресторанам без QR- кода для многих оказался закрыт, но хорошо провести время еще пока можно на выставках и в различных парках города. Куда же отправиться этим летом в Москве?

В Москве тысячи мест, где можно отлично провести время с семьёй и друзьями. Среди них природные объекты, исторические здания, достопримечательности, сады и парки. В преддверии дня семьи, любви и верности на ВДНХ будет проводится специальная программа для всех посетителей. Гостей ждут бесплатные выставки и акции для молодожёнов, также будут проводится различные мастер-классы.

Ещё одним красочным событием станет фестиваль цветов в ГУМе. Уже сейчас вдоль линии фасада расположился пышные шикарные клумбы из нескольких сотен тысяч цветов. Данный фестиваль будет проходить до 1 сентября.

А с 21 июня по 21 августа в парке Зарядье будет проходить выставка «Место x Зарядье». Автор бесплатной выставки представит 26 работ. Они наполнены различными стилями уличной нижегородской культуры. Одна из самых замечательных работ будет исполнена в live- формате «Искусство в процессе», оно будет создано художником в режиме реального времени в пространстве Северного тоннеля.

Московский музей современного искусства открыл для своих посетителей новую выставку с 27 мая по 25 июля. Она посвящена серии музейный коллекции фотографий известного фотографа и художника 20 века Эдди Новарро. Приехав в 90-е годы в Россию Эдди создал великолепную серию фотопроектов известных художников нонконформистского творчества сообщества.

Не менее интересная выставка проходит в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». На данной выставке можно насладиться огромным количеством роз, которые представили самые лучшие цветоводов Москвы. В саду появились самые разнообразные группы этих цветов: миниатюрные, шрабы и ппетистые розы.

В Москве огромное количество мест, которые можно посетить бесплатно. Особенно летом очень важно провести время с пользой и удовольствием, чтобы отдохнуть от повседневных забот и суеты.

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