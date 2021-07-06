Каннский кинофестиваль открыла картина французского режиссера Леоса Каракса «Аннетт»

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6 июля 2021, 21:45

Джоди Фостер, фото: vk.com/amazingjodiefoster

Во Франции во вторник открылся 74-й Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошли Марион Котийяр, Джоди Фостер, модели Белла Хадид и Кэндис Свейнпол, Карла Бруни. С разрешения хозяев кинофестиваля актёры ненадолго снимали маски для фото и видео.

Президент кинофестиваля в Каннах - Пьер Лескюр. Лескюр заявил о важности проведения на Лазурном берегу первого крупного культурного события во Франции в очном формате с момента пандемии COVID-19.

Открыла кинофестиваль картина французского режиссера Леоса Каракса «Аннетт» (Annette), - сообщает ТАСС. В семье стендап-комика и знаменитой певицей родилась дочь Аннетт. Девочка оказалась обладательницей уникального дара. В рок-опере «Аннетт» прозвучит музыка группы Sparks. Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова представлен в основном конкурсе.

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