Аргументы Недели Культура 13+

Каннский кинофестиваль открыла картина французского режиссера Леоса Каракса «Аннетт»

, 21:45

Каннский кинофестиваль открыла картина французского режиссера Леоса Каракса «Аннетт»
Джоди Фостер, фото: vk.com/amazingjodiefoster

Во Франции во вторник открылся 74-й Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошли Марион Котийяр, Джоди Фостер, модели Белла Хадид и Кэндис Свейнпол, Карла Бруни. С разрешения хозяев кинофестиваля актёры ненадолго снимали маски для фото и видео.

Президент кинофестиваля в Каннах - Пьер Лескюр. Лескюр заявил о важности проведения на Лазурном берегу первого крупного культурного события во Франции в очном формате с момента пандемии COVID-19.

Открыла кинофестиваль картина французского режиссера Леоса Каракса «Аннетт» (Annette), - сообщает ТАСС. В семье стендап-комика и знаменитой певицей родилась дочь Аннетт. Девочка оказалась обладательницей уникального дара. В рок-опере «Аннетт» прозвучит музыка группы Sparks. Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова представлен в основном конкурсе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Песков считает, что идея закрытия границ между регионами из-за ситуации с COVID-19 сейчас сомнительна

Песков считает, что идея закрытия границ между регионами из-за ситуации с COVID-19 сейчас сомнительна

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею закрытия границ между российскими регионами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в ряде субъектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Москве первые 11 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве во вторник первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Детей начали прививать в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что после первой группы прививки сделают следующей группе детей. На базе этой больницы планируется вакцинировать 50 детей.

Экономика

Происшествия

Общество

Общество

Общество