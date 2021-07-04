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В театре «Ромэн» простились с Николаем Сличенко

, 16:22

В театре «Ромэн» простились с Николаем Сличенко
Николай Сличенко, фото Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

В воскресенье в последний путь проводили художественного руководителя Московского цыганского театра «Ромэн», народного артиста СССР Николая Сличенко. Прощание и гражданская панихида прошли в театре «Ромэн» на Ленинградском проспекте в Москве.

Проститься с главным цыганом России, актёром, певцом, режиссёром, худруком пришли сегодня родственники, коллеги, друзья, поклонники. После гражданском панихиды в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне прошло отпевание. Похоронили Николая Сличенко на Троекуровском кладбище в Москве.

Заместитель худрука театра, народный артист России Николай Сергиенко сказал, что смерть Николая Сличенко стала горем не только для театра, но и всего цыганского народа. Вся жизнь народного артиста была связана с театром, в котором на начал служить с 17 лет и 44 года был худруком.

ТАСС передает со ссылкой на Сергенко, что «у коллектива театра есть предложение Департаменту культуры: назвать цыганский театр «Ромэн» именем Николая Сличенко».

Народный артист СССР Николай Сличенко умер 2 июля на 87 году жизни.

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