В Белоруссии после длительной болезни умер известный скульптор Лев Гумилевский

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4 июля 2021, 13:35

Лев Гумилевский, фото: Facebook

Белорусский союз художников сообщил, что в субботу, 3 июля, на 92-м году жизни скончался известный скульптор Лев Гумилевский.

«После длительной болезни 3 июля 2021 года ушел из жизни известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член секции скульптуры Союза Беларуси Лев Гумилевский»,- говорится в тексте, опубликованном на Facebook.

Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнования родным и близким скульптора. Прощание с Гумилевским состоится в Минске во вторник, 6 июля.

Лев Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве, в 1933 году переехал с семьей в Белоруссию. Окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт.

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