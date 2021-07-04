В Белоруссии после длительной болезни умер известный скульптор Лев Гумилевский
4 июля 2021, 13:35
Белорусский союз художников сообщил, что в субботу, 3 июля, на 92-м году жизни скончался известный скульптор Лев Гумилевский.
«После длительной болезни 3 июля 2021 года ушел из жизни известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член секции скульптуры Союза Беларуси Лев Гумилевский»,- говорится в тексте, опубликованном на Facebook.
Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнования родным и близким скульптора. Прощание с Гумилевским состоится в Минске во вторник, 6 июля.
Лев Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве, в 1933 году переехал с семьей в Белоруссию. Окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт.
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