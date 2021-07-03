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Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронят 4 июля

, 13:48 Источник: Театр «Ромэн»

Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронят 4 июля
Николай Сличенко, фото Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко проводят в последний путь в воскресенье, 4 июля. Церемония прощания с артистом начнётся в 10:00 в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2. Гражданская панихида - в 12:00 также в театре.

На сайте театра сообщается, что отпевание Николая Сличенко состоится в 13:30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Похоронят худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко на Троекуровском кладбищев Москве.

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