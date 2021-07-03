Не только Моргенштерн и Милохин - в России ещё жив и фольклор

Аргументы Недели → Культура 13+

3 июля 2021, 11:16 Наталья Полянская

RuSovok.ru

Массовое производство приводит к упадку духовного и культурного начала в обществе. Все то искусство, которое у нас есть сейчас вышло из базиса народного творчества. Важно ли помнить об этом сейчас или фольклор ушел далеко в прошлое?

В Уфе пройдёт фестиваль «Сердце фольклориады». Посетителей праздника ожидают артисты из 46 стран мира. Атмосфера будет наполнена народными мотивами. Помимо сценический выступлений гостей ожидают и интерактивные площадки. Каждый желающий может попробовать научиться играть на народных инструментах и оценить множество национальных блюд со всего мира. Очень важно проводить мероприятия такого плана для сохранения самобытности и памяти народов.

Народное творчество всегда находило отражение в направлениях искусства своего времени. Элементы фольклора можно увидеть в стилях архитектуры борокко и классицизм. Народные мотивы встречаются и в песнях современных артистов.

Одной из самых известных народных певиц является Пелагея. Она исполняет народные песни, романсы и этнические песни разных народов. Такое творчество очень важно. Ведь народные песни отражают дух и культуру.

Не менее известный художник Егор Кошелев занимается живописью в народном стиле. Многие его картины наполнены любовью к Родине. Его самым известным произведением русского современного искусства является картина «Орёл торжествующий». Художник обогащает большинство своих полотен элементами фольклора.

Все искусство наших предков, которое находит отражение и свое продолжение в современном мире можно увидеть во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, который находится в Москве. В нем насчитывается более 120 тысяч экспонатов. Там можно увидеть картины и эскизы Владимира Городецкого и Ивана Ризнича.

Очень важно помнить, что народное искусство – это одна из главных ветвей творчества. Фольклор всегда был и будет оставаться базисом воспитания нравственности и художественной насыщаемости для человека. Истоки современного искусства зачастую находят свои корни в народном творчестве.

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