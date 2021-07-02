Умер народный артист, худрук цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко

Ушёл из жизни художественный руководитель цыганского театра «Ромэн», народный артист Советского Союза Николай Алексеевич Сличенко. О смерти Сличенко сообщили в театре в пятницу, 2 июля. Ему было 86 лет.
Дата прощания с Николаем Алексеевичем Сличенко будет сообщена дополнительно.
В театре отметили, что Николай Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель, общественный деятель.
«Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.
Сличенко родился 27 декабря 1934 г. в Белгороде. Отец погиб на войне. После войны 9-летнего мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Паренёк покорил односельчан своим артистизмом, исполнением песен и танцев.
Односельчане и рассказывали Сличенко а театре «Ромэн» в Москве. Подросток начал мечтать о театре, о Москве. 16-летнего юноша в столице приняли во вспомогательный состав цыганского театра.
Вся жизнь Николая Сличенко связана с этим театром. А его выдающиеся режиссёрские работы подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень.
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