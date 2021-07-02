Умер народный артист, худрук цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко

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2 июля 2021, 15:18 Источник: театра «Ромэн»

Николай Сличенко, фото с сайта театра «Ромэн»

Ушёл из жизни художественный руководитель цыганского театра «Ромэн», народный артист Советского Союза Николай Алексеевич Сличенко. О смерти Сличенко сообщили в театре в пятницу, 2 июля. Ему было 86 лет.

Дата прощания с Николаем Алексеевичем Сличенко будет сообщена дополнительно.

В театре отметили, что Николай Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель, общественный деятель.

«Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Сличенко родился 27 декабря 1934 г. в Белгороде. Отец погиб на войне. После войны 9-летнего мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Паренёк покорил односельчан своим артистизмом, исполнением песен и танцев.

Односельчане и рассказывали Сличенко а театре «Ромэн» в Москве. Подросток начал мечтать о театре, о Москве. 16-летнего юноша в столице приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

Вся жизнь Николая Сличенко связана с этим театром. А его выдающиеся режиссёрские работы подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень.

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