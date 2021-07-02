Представитель лидера рок-группы «Воскресение» Алексея Романова Нонна Абрамова опровергла госпитализацию музыканта
2 июля 2021, 12:49
Лидер рок-группы «Воскресение» Алексей Романов чувствует себя хорошо, он здоров и в пятницу планирует записывать работать в студии. Представитель Романова Нонна Абрамова опровергла информацию, распространённую сегодня в СМИ, о госпитализации музыканта.
Менеджер музыканта рассказала, что Романов на днях ездил в клинику на профилактическое обследование, обращался к медикам, - сообщает Газета.ру. Пресс-атташе группы заверила, что со здоровьем у Романова все в порядке.
Несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили ранее, что рок-музыкант Алексей Романов был госпитализирован 21 июня с двусторонней пневмонией и положительным тестом ПЦР.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.