Представитель лидера рок-группы «Воскресение» Алексея Романова Нонна Абрамова опровергла госпитализацию музыканта

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2 июля 2021, 12:49

Алексей Романов, фото: vk.com/romanovband

Лидер рок-группы «Воскресение» Алексей Романов чувствует себя хорошо, он здоров и в пятницу планирует записывать работать в студии. Представитель Романова Нонна Абрамова опровергла информацию, распространённую сегодня в СМИ, о госпитализации музыканта.

Менеджер музыканта рассказала, что Романов на днях ездил в клинику на профилактическое обследование, обращался к медикам, - сообщает Газета.ру. Пресс-атташе группы заверила, что со здоровьем у Романова все в порядке.

Несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили ранее, что рок-музыкант Алексей Романов был госпитализирован 21 июня с двусторонней пневмонией и положительным тестом ПЦР.

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