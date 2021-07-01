Актриса Вера Сотникова описала свои симптомы заболевания коронавирусом

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1 июля 2021, 20:34

Вера Сотникова, фото из соцсети

Актриса и ведущая шоу на телевидении «Битва Экстрасенсов» Вера Сотникова заболела коронавирусной инфекций и из больничной палаты записала видео. Сотникова сожалеет, что не успела сделать прививку от ковида. А хотела вакцинироваться и поехать на Каннский фестиваль.

Но до медиков не дошла. По словам Сотниковой, симптомы появились в понедельник, ей стало плохо. «Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление»,- перечислила свои первые симптомы заболевания актриса.

Вера Сотникова обратилась к своим поклонникам: «Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141)

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