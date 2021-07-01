Актриса сериалов «След» и «Счастливы вместе» Наталья Смирнова в 60 лет умерла от коронавируса

Актриса театра и кино, звезда сериалов «След» и «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла от коронавируса. Смирновой было 60 лет. «От ковида ушла наша близкая подруга, актриса Наталья Смирнова», - сообщил журналист Олег Перанов накануне. По словам Перанова, они дружили около 30 лет, и он болезненно воспринял уход актрисы.
Врачи несколько дней боролись за жизнь женщины, но спасти не получилось.
Получив диплом Заочного народного университета искусств в 1982 году, актриса играла роли в Театре Наций и в «Современнике». Она участвовала в спектаклях «Мелкий бес», «Крутой маршрут» и «Квартира Коломбины».
Артистка снялась в десятках фильмах и сериалах. Смирнова была королевой эпизода. Она запомнилась по ролям в фильмах «Кремлевские курсанты», «Каменская», «Склифосовский». Наибольшую известность ей принесла роль в знаменитом ситкоме «Счастливы вместе», где она сыграла роль Дуси-Агрегат. Среди ее работ — «Русалка», «Тихий Дон», «Француз», «Дочки-матери», «Гражданский брак», «Принцесса цирка», «Кровь не вода», «Город соблазнов», «Во имя любви» и «Атлантида».
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