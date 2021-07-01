Писатель Денис Драгунский сообщил о смерти своей младшей сестры драматурга Ксении Драгунской

Аргументы Недели → Культура 13+

1 июля 2021, 17:25

Ксения Драгунская, фото: facebook.com/denis.dragunsky

Умерла Ксения Драгунская - писатель, сценарист и драматург. Ей было 55 лет. Об уходе из жизни сестры сообщил её брат, писатель Денис Драгунский.

Денис Драгунский в четверг, 1 июля, написал на своей странице в Fаcebook: "Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни". О времени прощания он пообещал сообщить позднее.

Ксения Драгунская родилась в 1965 году в Москве. Её отец - писатель Виктор Драгунский.

Окончила ВГИКа. Первая пьеса Ксении - "Яблочный вор". Была показана в 1994 году на фестивале молодой драматургии "Любимовка".

Драгунская написала несколько десятков пьес, в том числе для детей, книг, киносценариев.

В сети Денису Драгунскому пишут соболезнования. Вадим Эрлихман: "Дорогой Денис, соболезную. Какое горе. Нет слов", Татьяна Каменева: "Скорблю вместе с вами. Мои соболезнования.."

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости