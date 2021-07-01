Актёр и музыкант Петр Мамонов заразился коронавирусом, в больнице его положили в реанимацию

Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Мамонова госпитализировали. Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказала, что мужа доставили в "Коммунарку", в госпитале его поместили в реанимацию.
По словам женщины, самочувствие супруга плохое, - передаёт "Интерфакс".
Петр Мамонов - русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". В России зафиксирован рост заражений ковидом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.