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Актёр и музыкант Петр Мамонов заразился коронавирусом, в больнице его положили в реанимацию

, 16:58 Источник: Интерфакс

Актёр и музыкант Петр Мамонов заразился коронавирусом, в больнице его положили в реанимацию
Пётр Мамонов, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Мамонова госпитализировали. Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказала, что мужа доставили в "Коммунарку", в госпитале его поместили в реанимацию.

По словам женщины, самочувствие супруга плохое, - передаёт "Интерфакс".

Петр Мамонов - русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му".
В России зафиксирован рост заражений ковидом.

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