Умер кинорежиссёр Сергей Лялин

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1 июля 2021, 16:17

Сергей Лялин, фото: vk.com/vgaivgii

Режиссёр, актёр и сценарист Сергей Лялин скончался от коронавируса в возрасте 59 лет. О смерти артиста написали в соцсети "ВКонтакте" коллеги режиссера. "Умер Сергей Лялин. Ковид", - говорится коротко в сообщении.

Сергей Лялин родился 21 апреля 1962 года в Перми. В 1982 году окончил Воронежское художественное училище. Служил в ВДВ в 1982-1984 годах. В 1989 году окончил актерский факультет Воронежского института искусств, работал актером Воронежского ТЮЗа и Камерного театра. В 1999 - Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился у Александра Митты.

Его работы: "Самый лучший муж", "Возвращение", "Чистая психология", "Радуга жизни", "Ошибка молодости", "Осиное гнездо", "Цветок папоротника", "Слепой", "Братаны" и другие.

Как актер Сергей Лялин снялся в нескольких эпизодах сериала "Досье детектива Дубровского".

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