Умер актёр и режиссер Игорь Сиренко

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27 июня 2021, 21:18

Игорь Сиренко, фото с сайта soprichastnost.ru

Умер актёр и режиссер, заслуженный артист Игорь Сиренко. Об уходе художественного руководителя Московского драматического театра "Сопричастность" сообщается на сайте театра. Сиренко скончался на 81 году жизни. "Ушел из жизни 25 июня 2021 года. Вечная и светлая память!" — говорится в некрологе.

Дата и место прощания с Игорем Сиренко пока не названо. Причина смерти руководителя в театре не указали.

Игорь Сиренко родился в г. Мариуполь 8 декабря 1940 года. В 1957 году поступил в Московское цирковое училище, по окончании которого с отличием получил специальность «Клоун у ковра». Он мечтал быть драматическим актёром. Без прохождения отборочных туров был зачислен в Театральное училище им. Б. В. Щукина.

В 1965 году Сиренко начал служить в театре им. Маяковского. Режиссёрским дебютом Сиренко стала постановка на Малой сцене театра им. В. Маяковского пьесы В. Быкова «Третья ракета».

В период с 1979 по 1983 гг. Игорь Сиренко – директор Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

В 1990 году был создан Московский драматический театр «Сопричастность». Сиренко стал худруком.

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