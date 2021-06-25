В Москве умерла актриса Ольга Барнет

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25 июня 2021, 22:47 Источник: МХТ имени Чехова

Ольга Барнет, фото: mxat.ru

В Москве умерла народная артистка России Ольга Барнет. 3 сентября ей исполнилось бы 70 лет. Об уходе Барнет сообщили в МХТ имени Чехова. Актриса умерла после тяжёлой продолжительной болезни. Согласно её желанию, публичного прощания не будет.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет", - говорится в сообщении на сайте театра.

Ольга Барнет родилась в семье актрисы Аллы Казанской и кинорежиссёра Бориса Барнета, имя которого ставят в один ряд с Эйзенштейном, Пудовкиным и Довженко.

После окончания в 1972 году Театрального училища имени Б. Щукина актриса пришла во МХАТ. Первой ее ролью в кино стала роль матери главного героя в "Солярисе" Андрея Тарковского.

В МХТ Барнет была одной из ведущих актрис. Последними её работами стали Арина Пантелеймоновна в "Женитьбе" Игоря Золотовицкого и Бабушка Игоря в "Доме" Сергея Пускепалиса.

"Я ведь почему дал тебе Ольгу в "Трёх сёстрах" играть. Много в тебе, мне кажется, от неё в жизни", — говорил Олег Ефремов Ольге Барнет в свой время.

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