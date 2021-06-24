Калягин, Райкин, Безруков публично обратились в Министерство культуры в связи с ситуацией в музее Бахрушина

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24 июня 2021, 18:01

Фото: Дмитрий Родионов (справа), соцсети

Театральные деятели написали письмо в поддержку экс-директора музея имени Бахрушина Дмитрия Родионова.



Руководителю Администрации Президента Российской Федерации А. Э. Вайно



Копия: министру культуры Российской Федерации О. Б. Любимовой





Многоуважаемый Антон Эдуардович!



Обращаемся к Вам по делу, которое касается одной из краеугольных институций в сфере российской культуры. Речь идет о судьбе самого крупного в мире театрального музея — Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.



Приказом министра культуры РФ Ольги Любимовой 21 июня уволен его директор Дмитрий Родионов, проработавший в музее тринадцать лет, давший мощный импульс к его развитию. При нем расцвела усадьба Бахрушиных в Москве, появились новые филиалы в столице и экспозиции представительств в провинции, мощный позитивный резонанс вызвали проекты фестиваль «Биеннале театрального искусства» и премия в области литературы о театре «Театральный роман». Просветительская деятельность охватила всю Россию, вырос престиж музея на международной арене.



Одно из главных достижений Д. В. Родионова — программа генеральной реконструкции музея и создание театрального квартала.



Вся эта грандиозная работа практически перечеркнута решением Министерства культуры РФ. На место Родионова назначена К. Д. Трубинова, студентка магистратуры театроведческого факультета ГИТИСа.



Д. В. Родионову Министерство культуры предложило пойти в прямое подчинение К. Д. Трубиновой на фиктивную позицию президента музея. Разумеется, от такого предложения он отказался.



Мы, нижеподписавшиеся деятели культуры, глубоко убеждены, что совершена серьезная кадровая ошибка, которая может нанести урон плодотворной деятельности и престижу музея с мировым именем. Убедительно просим Вас разобраться в сложившейся ситуации.





С глубоким уважением,



А. А. Калягин, председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, художественный руководитель московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий СССР



Д. А. Крымов, художественный руководитель мастерской ГИТИСа, лауреат премии «Человек года», Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска»



С. В. Безруков, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации



А. В. Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии, премии К.С. Станиславского и Премии Президента Российской Федерации



А. Д. Боровский, член-корреспондент Российской академии художеств, главный художник МХТ им. А.П. Чехова, заслуженный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации



Ю. Н. Бутусов, главный режиссер Московского академического театра им. Е. Вахтангова, лауреат Национальной театральный премии «Золотая маска», лауреат петербургской театральной премии «Золотой софит», лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского



С. В. Женовач, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, профессор



Е. Б. Каменькович, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор



Ф. П. Коробов, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, художественный руководитель Камерного оркестра Московской консерватории, народный артист Российской Федерации



В. А. Маторин, президент благотворительного Фонда возрождения культуры малых городов Руси, солист Государственного академического Большого театра России, народный артист Российской Федерации



Б. А. Мессерер, академик Российской академии художеств, президент Ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы, народный художник Российской Федерации



К. А. Райкин, художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственных премий Российской Федерации, лауреат Национальной премии «Золотая маска», профессор



Л. И. Самойлова, заместитель генерального директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре



Н. В. Сиповская, директор государственного института искусствознания, доктор искусствоведения



А. Я. Славутский, художественный руководитель Казанского академического русского театра имени В.А. Качалова, народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»



И. Н. Соловьева, историк театра, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации



Р. В. Туминас, художественный руководитель государственного академического театра имени Е. Вахтангова, лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат Национальной премии Литвы



В. В. Фокин, художественный руководитель Александринского театра, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, лауреат Государственных премий Российской Федерации, народный артист Российской Федерации.





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