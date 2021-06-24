Актриса Инна Волгина скоропостижно умерла в возрасте 53 лет

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24 июня 2021, 17:20

Инна Волгина, фото: vk.com/mironovtheatre

В Петербурге в четверг, 24 июня, умерла актриса театра и кино Инна Волгина. Актрисе было 53 года. Об её уходе сообщили в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Инга Волгина родилась 3 мая 1968 года. Её родители были актёрами - Аркадий Волгин и Елизавета Миллер. Выпускница Санкт-Петербургской госакадемии театрального искусства по классу профессора Льва Додина с 1990 года служила в театра «Балтийский дом».

«Осознать и принять трудно. Звезда театра Миронова, любимая партнёрша Рудольфа Давыдовича», - говорится в сообщении театра, опубликованном во Вконтакте. (Рудольф Фурманов - основатель театра, умер 9 апреля 2021 г.).

«Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная. Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актерской династии», - говорят об Инге Волгиной в театре. Она репетировала в новой постановке «Леди-призрак» Кальдерона, премьера которой должна быть 24 июля.

Инна Волгина снималась в фильмах и сериалах «Иные», «Улицы разбитых фонарей», «Контора», «Белая стрела. Возмездие» и «Тайны следствия».

Заместитель художественного руководителя — директора по общим, творческим, кадровым и административным вопросам Елена Феофанова сообщила, что актриса «болела, но это произошло очень скоропостижно», - сообщает Фонтанка.ру.

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