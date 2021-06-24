В Челябинске завершился театрально-исторический марафон

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24 июня 2021, 06:54 Татьяна Михайлова

Исхак Ахмеров или товарищ Билл (реж. Олег Иванов). Фото предоставлено парком «Россия — моя история»

Мероприятие объединило деятелей искусства со всего региона.

В программе театрально-исторического марафона «Наполеон и Ко» было представлено 10 спектаклей профессиональных театров Южного Урала. Как рассказал директор исторического парка «Россия — мая история» Денис Кузнецов, отличительной чертой все постановок было обращение к конкретным историческим личностям и событиям. Зрители познакомились с биографиями Велимира Хлебникова, Исхака Ахмерова, прониклись историей Озерска и Индии 17 века.

«Как мне кажется, на примере личности в истории мы можем воспитывать наше подрастающее поколение, — подчеркнула директор «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева. — Именно поэтому программным директором фестиваля – Владимиром Спешковым, была проделана огромная работа по отбору спектаклей и читок пьес. Потому что помимо популяризации театрального искусства на Южном Урале, мы ставили своей целью воспитание нашего зрителя».

Добавим, что организатором фестиваля выступила Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

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