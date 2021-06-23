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Ушел из жизни диктор и телеведущий Виктор Балашов

, 20:05 Источник: Россия 24

Ушел из жизни диктор и телеведущий Виктор Балашов
микрофон, pixabay.com

В среду, 23 июня, из жизни ушел известный советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Балашов. Знаменитому диктору было 96 лет.

Причины смерти Виктора Балашова к настоящему моменту не называются. О времени и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

Балашов прошел отборочный конкурс и в 1944 году был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом, позже он стал диктором не только Всесоюзного радио, но и Центрального телевидения. Он также являлся ведущим передач "Время", "Победители", "Огонек" и других.

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