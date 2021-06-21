Челябинский театр кукол приглашает на мюзикл «Бибигон»

Аргументы Недели → Культура 13+

21 июня 2021, 16:18 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Премьерные показы состоятся 26 и 27 июня.

Челябинский государственный Театр кукол имени В. Вольховского представляет спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Приключения Бибигона». Герой постановки — загадочное существо, свалившееся с Луны. Он оказался на даче, где живет дедушка с двумя внучками. С появлением нового соседа жизнь обитателей дачи превратилась в веселый праздник, ведь Бибигон обладает неугомонным нравом и буйной фантазией. Из-за тяги к приключениям главному герою пришлось столкнуться с опасностями, которые храбрый малыш смог преодолеть.

В создании постановки приняли участие театральные деятели из Москвы и Санкт-Петербурга. Режиссер спектакля — заслуженный артист РФ Александр Борок, художник — Захар Давыдов, композитор — Андрей Занога. В ролях — артисты Екатерина Асанкина, Мария Ахмедова, Наталья Балдина, Елена Блажеева, Арина Жарикова, Арина Згурская, Василий Лаврентьев, Антон Ничеухин, Федор Псарев и Артём Чистяков.

Премьерные показы состоятся 26 и 27 июня в 11 и 13 часов во Дворце культуры ЧЭРЗ (переулок Островского, 8). Афиша опубликована на сайте театра, билеты распространяются через городские зрелищные кассы, сайт https://teatrkukol74.ru/ и в ДК ЧЭРЗ.



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