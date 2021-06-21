Сегодня в Челябинске откроется выставка песчаных скульптур

Мэр Челябинска Наталья Котова в своем инстаграм-аккаунте анонсировала открытие в городе Первого Фестиваля песчаных культур. Оно состоится сегодня, 21 июня, в 15 часов.
Мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Пензы создали 12 скульптур, каждая из которых посвящена определенному этапу истории Южного Урала, сообщает администрация города Челябинска. Для изготовления был использован песок с Кременкульского карьера, готовые фигуры были покрыты специальным растровом для защиты от природного воздействия.
Выставка расположилась под открытым небом на площадке у Сада камней. Она будет открыта для посетителей до сентября, с 10 до 22 часов. «Приходите в Сад камней, уверена, что вам понравится», — добавила Наталья Котова.
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