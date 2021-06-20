Прощание с гендиректором телеканала ОТР Анатолием Лысенко состоится 23 июня

Аргументы Недели → Культура 13+

20 июня 2021, 22:55 Источник: Эхо Москвы, Коммерсант

Анатолий Лысенко, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Прощание с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко состоится 23 июня. Церемония прощания начнётся в 11 часов в телецентре «Останкино».

О дате и месте прощания с журналистом, режиссёром, продюсером Анатолием Григорьевичем Лысенко объявили в воскресенье в эфире ОТР. Анатолий Лысенко умер 20 июня. Ему было 84 года.

Бывший глава Роспечати и Федеральной службы по телевидению и радиовещанию Михаил Сеславинский поделился в эфире «Эха Москвы», что Анатолий Лысенко был искренним человеком и профессионалом очень высокого уровня. По мнению Сеславинского, телеканал ОТР, который Анатолий Лысенко возглавлял в последние годы, является примером человеческого и интеллигентного телевидения.

Заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарёв напомнил, что Анатолий Лысенко попал на телевидение в 19 лет и стоял у истоков современного российского телевидения. Его карьера началась с внештатного автора и ведущего редакции молодежных программ. Он был редактором, консультантом, одним из руководителей Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Лысенко был автором абсолютно новаторской для СССР программы «Взгляд».

В девяностые создал и возглавил ВГТРК, позднее был председателем совета директоров компании «ТВ-Центр». В 2012 году назначен гендиректором «Общественного телевидения России».

Он считал журналистику важным ремеслом, а журналистов — поверенными общества, - пишет «Коммерсантъ».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости