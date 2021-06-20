РЕН-ТВ: Актёр театра и кино Андрей Егоров умер из-за заболевания сердца

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20 июня 2021, 18:29

Андрей Егоров, фото: kino-teatr.ru

По предварительной версии, актёр театра и кино Андрей Егоров скончался от сердечного приступа. Заслуженному артисту России был 51 год. О смерти Андрея Егорова 17 июня сообщили в театре Российской Армии, где работал актёр.

По данным РЕН-ТВ, тело артиста без признаков насильственной смерти нашли полицейские в его квартире в Москве. При этом входная дверь была заперта. Андрей Егоров умер от острой сердечной недостаточности. "СтарХит" пишет, что актёр планировал в этот день поехать в Петербург, но ему стало плохо.

Прощание с Андреем Егоровым прошло в театре Российской армии. Об актере говорили директор театра Иван Чурсин, актриса Ольга Богданова, певица Тамара Гверцетели. "Всю свою сознательную жизнь он отдал нашему учреждению", - сказал Чурсин. Богданова вспоминала Егорова как актёра огромного таланта. Певица Тамара Гвердцители дружила с Андреем Егоровым и сказала: "Я никогда не забуду, как ты мне помогал. Талантливый человек, музыкальный, одаренный со всех сторон. Работать с тобой на сцене было большим счастьем".

Артист был занят в спектаклях театра Российской Армии "Красное колесо" (Николай II), "Мольер" (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави).

Егоров снимался в сериалах "Убойная сила" и "Дальнобойщики".

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