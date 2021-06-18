Преступники внимательно изучают ваши объявления в сети

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18 июня 2021, 10:16

С начала года на сайтах объявлений «Авито», «Юла» и «Авто.ру» мошенники украли 539 млн рублей.



По данным сервиса мониторинга даркнета DLBI, на рынке действуют более 200 преступных группировок, обворовывающих добропорядочных одновременно и продавцов и покупателей. Покупателям направляют фишинговую ссылку через сторонний мессенджер, где они производят платеж за несуществующий товар. Продавцам предлагается ввести реквизиты карты якобы для получения средств после продажи. Большая часть преступлений совершается на «Авито», «Юле», «Авто.ру» (соответственно: 46%, 19%, 11%) - это данные за полтора года.



С октября 2019 года мошенники провели более 200 тыс. нелегальных трансакций, сообщается в исследовании. Их общая сумма почти достигла 1,4 млрд рублей. Средний объем одной операции составил 6,7 тыс. рублей. До конца года эксперты прогнозируют рост мошеннических операций до 2 млрд рублей.



В даркнете преступники обмениваются информацией о своих успехах. Как правило, и у них существует разделение труда: одни общаются с жертвой, другие поддерживают фишинговые сайты. С ними пытаются бороться владельцы сайтов объявлений, но преступники всё время придумывают новые схемы. Поэтому совет для тех, кто продаёт или покупает -все операции совершать на сайте объявлений, не переходить для оплаты на сторонние ресурсы.





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