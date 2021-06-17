На 52-м году жизни умер заслуженный артист России Андрей Егоров

В четверг, 17 июня, на 52-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, актер Центрального академического театра российской армии Андрей Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«… на 52-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской Армии Андрей Павлович Егоров», - говорится в заявлении культурного учреждения.
Представители театра принесли глубокие соболезнования родным и близким Егорова, отметив, что «его уход - невосполнимая утрата». Уточняется, что о месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.
Андрей Егоров Родился 15 апреля 1970 года в городе Михайловка Волгоградской области. В театре российской армии сыграл более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер (Кабала Святош)» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак).
Снимался в фильме «Время танцора», за который был награждён премией «Золотой овен» на фестивале «Кинотавр».
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